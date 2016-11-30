Ракетними стрільбами Україна хоче домогтись "жорсткої реакції" від Росії - МЗС РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

«З приводу навчань із пусками ракет я хочу сказати, що це чергова великомасштабна провокація української влади, спрямована на ескалацію конфлікту між Україною і РФ», - сказала Захарова.

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За її словами, «провокація» розрахована на те, щоб домогтися «жорсткої реакції з боку РФ».

«Я не виключаю, що справа полягала й у тому, щоб після перемоги кандидата на виборах у США Дональда Трампа всіма силами спробувати зберегти США як свого головного заступника», - сказала Захарова.

Вона переконана, що для цього необхідно здійснювати провокації, й це «класичний прийом для тих країн і політиків, для яких їхні особисті інтереси та амбіції стоять над інтересами і життям людей країни».

Захарова вважає, що влада України хоче зберегти «заступництво» США, «оскільки вони вели себе по-хамськи стосовно кандидата в президенти, а нині обраного президента Дональда Трампа».

Крім того, вона зазначила, що Україна в розпал виборчого процесу в США повідомила, що глава виборчого штабу Трампа Пол Манафорт отримував гроші від українських олігархів.

«Це була провокація, щоб в черговий раз зобразити з себе жертву, яку повинні пожаліти нові люди, новий істеблішмент, щоб пролонгувати заступництво в особі США», - вважає Захарова.

Як повідомляв УНІАН, 1-2 грудня на півдні України заплановано науково-дослідницькі навчання Повітряних Сил Збройних сил України, під час яких буде проведено повітряні стрільби.

З метою завчасного сповіщення провайдерів авіаційних послуг різних держав, авіакомпаній та екіпажів повітряних суден про небезпеку використання повітряного простору під час зазначених повітряних стрільб у зоні їх проведення, Повітряними силами було завчасно підготовлено та оприлюднено авіаційне сповіщення (НОТАМ).

Повітряні зйомки будуть проходити виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем і будуть здійснюватися суворо у відповідності з нормами міжнародного права.

25 листопада Росавіація заявила, що Україна нібито «порушення всіх міжнародних угод в односторонньому порядку ухвалила рішення про проведення ракетних стрільб в суверенному повітряному просторі Російської Федерації» над відкритим морем.

Того ж дня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав істерикою заяву Росавіації. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна здійснює в рамках усіх міжнародних зобов'язань і договорів.