"Літаки були, кораблі стояли": у Генштабі розповіли, як військові РФ спостерігали за українськими стрільбами біля Криму

Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, йдеться в сюжеті ТСН.

"Літаки були, кораблі стояли, які слідкували за цим пуском. Я думаю, вони теж упевнилися в тому, що протиповітряна оборони України на сьогодні надійна", - заявив керівник Генштабу.

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За словами військових, на навчаннях також випробували відновлену на потужностях українських підприємств оборонного комплексу техніку ППО, зокрема зенітно-ракетні комплекси С-300.

"Випробували техніку, яка отримала новий термін свого життя. Тобто наші українські підприємства обслужили цю техніку, надали можливість у деяких частинах модернізувати, а також надати більше можливостей у їх використанні", - розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня стартували ракетні навчання українських військових на Херсонщині, у перший день тренувань за допомогою 16 пусків зенітних керованих ракет військовикам вдалося знищити усі умовні цілі.

Масштабні навчання почалися попри неодноразові погрози з боку Російської Федерації запускати ракети у відповідь.