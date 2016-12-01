"Ватный стон стоит над морем, полыхает вата. То над Крымом пролетает строй ракет крылатых": реакція соцмереж на стрільби ЗСУ

16:28, 01 грудня 2016
Курйози
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Ракетні стрільби України у Херсонській області викликали бурхливе обговорення серед громадськості, а в Росії - істерику, адже вони проходять поблизу окупованого Криму.

Соцмережі вибухнули жартами з приводу ракетних стрільб ВСУ / twitter.com/etokotik

А ось користувачі соцмереж похвалили українських військових за такі навчання.

Сьогодні відбулося 16 пусків українських ракет, усі вони досягли мети, завдання виконані у повному обсязі.

Навчання Повітряних сил ЗСУ продовжаться 2 грудня.

За даними ЗМІ, Росія погрожує ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу Криму.

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