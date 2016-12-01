"Ватный стон стоит над морем, полыхает вата. То над Крымом пролетает строй ракет крылатых": реакція соцмереж на стрільби ЗСУ
Ракетні стрільби України у Херсонській області викликали бурхливе обговорення серед громадськості, а в Росії - істерику, адже вони проходять поблизу окупованого Криму.
А ось користувачі соцмереж похвалили українських військових за такі навчання.
Самая маленькая из 16 созданных Кровавым Пастором ракет для учений ВСУ в районе оккупированного Крыма. (фото Юрия Бирюкова) pic.twitter.com/CryjZl9Ass— Миня аж трисёт!!! (@ukupnik13) December 1, 2016
Украина начала учения, несмотря на угрозу России сбивать ракетыhttps://t.co/mxML7ozQod— Snob (@snob_project) December 1, 2016
«Украина ничего не нарушает» pic.twitter.com/Gn6zraSvGT
Якщо зараз Кривавий Пастор направить одну з ракет на будівлю, де проходить послання Путіна, то Нобелівська премія миру йому забезпечена.— Сірий Кардинал (@slevo4kin) December 1, 2016
Проводимо ракетні вчення біля Криму, а пуканы вибухають по всій Росії.— Сірий Кардинал (@slevo4kin) December 1, 2016
Десь над Севастополем pic.twitter.com/E4KYBcUUek— це не я (@etokotik) December 1, 2016
Україна успішно провела ракетні випробування. Однією ракетою було підірвано 1,9 млн ватних пуканов.— Син Батька (@Sin_otca) December 1, 2016
Чому ніхто там не назвав вчення "Каміння з неба".— ВП (@sranysovok) December 1, 2016
Крим.Я б на місці пасажирів здав квиток,куплений на 1-2 грудня. Окупанти можуть не по UA ракет лупануть,а по пасажирським літакам— Кримський бандерівець (@CrimeaUA1) November 30, 2016
Якщо ви чуєте низку вибухів і гуркіт канонади - це не навчання ЗСУ, це ватаны нижче пояса лопаються.— Edmond Dantes (@deMonte_Cristo) December 1, 2016
Якщо звичайні вчення поруч з нашим Кримом викликали таку істерику, то уявіть як у них бомбоне коли ми проведемо парад в Севастополі?— Карикатурист (@nightseparator) December 1, 2016
ЗМІ: Москва пригрозила збивати українські ракети у разі загрози, а зіб'є знову Боїнг.— ВП (@sranysovok) December 1, 2016
@Luk__Ash@luiza_4kalova@maxpavlish@HuSnizhne— Чудо-ВаЩе (@compdemon) December 1, 2016
Ватний стогін стоїть над морем,
Палахкотить вата.
То пролітає над Кримом
Лад крилатих ракет.
Про наші ракетні випробування над Чорним морем.— Олександр Бригинець (@bryhynets) November 30, 2016
Йдеться про нові ракети 'Грім', що замінять радянську 'Точку', яка і без того лякає РФ)
Кацапів знатно бомбить. pic.twitter.com/LuPfEIdZb6— Nikitich (@DNikitich) December 1, 2016
Сьогодні відбулося 16 пусків українських ракет, усі вони досягли мети, завдання виконані у повному обсязі.
Навчання Повітряних сил ЗСУ продовжаться 2 грудня.
За даними ЗМІ, Росія погрожує ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу Криму.