Бойовики знову обстріляли пункт пропуску "Мар'їнка", вогонь вели 40 хвилин

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, незаконні збройні формування вчора 40 хвилин вели вогонь по позиції контрольного поста "Мар’їнка". Терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї о 18:35.

Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в КПВВ "Маріїнка" не перебували.

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Постраждалих серед цивільних і військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Варто відзначити, що за минулу добу терористи 15 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі.