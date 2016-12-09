Бойовики знову обстріляли пункт пропуску "Мар'їнка", вогонь вели 40 хвилин
10:38, 09 грудня 2016Війна
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Бойовики вчора, 8 грудня, в черговий раз обстріляли контрольний пост прикордонників "Мар'їнка".
REUTERS
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, незаконні збройні формування вчора 40 хвилин вели вогонь по позиції контрольного поста "Мар’їнка". Терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї о 18:35.
Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в КПВВ "Маріїнка" не перебували.
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Постраждалих серед цивільних і військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Варто відзначити, що за минулу добу терористи 15 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі.
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