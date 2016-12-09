Бойовики знову обстріляли пункт пропуску "Мар'їнка", вогонь вели 40 хвилин

10:38, 09 грудня 2016
Війна
859 0

Бойовики вчора, 8 грудня, в черговий раз обстріляли контрольний пост прикордонників "Мар'їнка".

REUTERS

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, незаконні збройні формування вчора 40 хвилин вели вогонь по позиції контрольного поста "Мар’їнка". Терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї о 18:35.

Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в КПВВ "Маріїнка" не перебували.

Читайте такожвранці Бойовики відкрили вогонь по Водяному з артилерії і танка – штаб

Постраждалих серед цивільних і військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Варто відзначити, що за минулу добу терористи 15 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #обстріл#бойовики#Мар'їнка