В Авдіївці з початку загострення загинула 1 мирна жителька, 2 поранені - Жебрівський
В Авдіївці з початку загострення ситуації з 29 січня загинула одна мирна жителька, двоє поранені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський під час телефонного включення в Українському кризовому медіа-центрі з Авдіївки.
"Цивільних загинуло - одна жінка. І на сьогоднішній день цивільних поранено двоє", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, російські війська та контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня розпочали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.
У місті пошкоджено житлові будинки, проблеми з електрикою, водою і опаленням.
Сьогодні опівдні Жебрівський заявив, що російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантії припинення вогню в районі Авдіївки.