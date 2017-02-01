В Авдіївці з початку загострення загинула 1 мирна жителька, 2 поранені - Жебрівський

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський під час телефонного включення в Українському кризовому медіа-центрі з Авдіївки.

"Цивільних загинуло - одна жінка. І на сьогоднішній день цивільних поранено двоє", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, російські війська та контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня розпочали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

У місті пошкоджено житлові будинки, проблеми з електрикою, водою і опаленням.

Сьогодні опівдні Жебрівський заявив, що російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантії припинення вогню в районі Авдіївки.