Бойовики намагаються приховати дезертирство, завищуючи дані про чисельність найманців - розвідка

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«16 лютого представниками штабу 2 АК перевірено наявність особового складу у з’єднаннях та частинах корпусу. Встановлено, що в окремих підрозділах 7 окремої мотострілецької бригади чисельність т.зв. “мертвих душ” становить до 20% від штатної чисельності. Командири підрозділів бригади з метою уникнення покарання та приховання випадків самовільного залишення військовослужбовцями місць служби зі зброєю, доповідали про відсутніх, як таких, що виконують бойові завдання на важкодоступних передових позиціях і зв’язку з ними немає», - сказано у повідомленні.

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При цьому в управлінні додали, що за звітними документами грошове забезпечення відсутнім виплачувалося протягом декількох останніх місяців.

Крім того, за даними ГУР Міноборони, на тимчасово окупованих територіях спостерігається ускладнення криміногенної обстановки.

«15 лютого ц.р. заарештовано чотирьох військовослужбовців 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, які пограбували місцеву мешканку, нанесли їй тілесні ушкодження та намагалися зґвалтувати», - йдеться у повідомленні.