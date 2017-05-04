У Міноборони визнали загибель військових через вибух міномета "Молот", буде проведено експертизу

Висновки про причини та обставини вибуху міномета М 120-15 "Молот" та загибель внаслідок цього військових у зоні АТО 30 березня 2017 року зроблять після проведення вибухо-технічної експертизи. Про це повідомили в озброєнні командування Сухопутних військ ЗСУ, передає Міноборони.

Читайте також"Злетів у повітря": у ЗСУ показали, як застосовують новий український міномет "Молот" (відео)

Так, 4 квітня 2017 року слідчим військової прокуратури Донецького гарнізону до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 414 КК України "Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення", за фактом необережного поводження з мінометом М 120-15 "Молот".

З метою встановлення причини пошкодження міномета "Молот" створено робочу групу.

Про вибух міномета "Молот" 30 березня повідомляли волонтери. Унаслідок нього загинули троє військових. Водночас штаб АТО у той день повідомив про смерть двох бійців унаслідок обстрілу бойовиків.