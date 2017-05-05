Місія ОБСЄ припинила польоти безпілотників середнього радіусу дії

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що припинила польоти безпілотних літальних апаратів середнього радіусу дії. Про це під час брифінгу сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

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Він розповів, що на минулому тижні рівень насильства на сході України залишався здебільшого на такому рівні, як і на попередньому тижні. За його словами, спостерігалося незначне зменшення порушень режиму припинення вогню. Хуг заявив, що останній тиждень став п'ятим тижнем поспіль, коли спостерігачами було зафіксовано зниження кількості порушень режиму тиші на Донбасі.

При цьому він пояснив, що представники місії документують зниження насильства через те, що після смертельного інциденту із загибеллю спостерігача, який стався 23 квітня біля села Пришиб, спостерігачі частково обмежили здійснення патрулювання на Донбасі.

"Обмеження зменшили географію нашого патрулювання, а також призвели до припинення польотів наших безпілотних літальних апаратів середнього радіусу дії. Все це передбачає, що ми не можемо здійснювати моніторинг та звітувати про факти, в тому числі і про порушення, у тому обсязі, у якому ми зазвичай це робили", - сказав Хуг.

Разом з тим, він зазначив, що відмінною рисою конфлікту на Донбасі є його непередбачуваність та нестабільність.

"Минулого тижня ми зафіксували відносно низьку кількість порушень режиму припинення вогню, однак досвід показує, що все це може змінитися дуже швидко", - додав Хуг.

Як стверджує перший заступник голови СММ, минулого тижня місія не зафіксувала жодного вибуху із заборонених Мінськими угодами озброєнь у районі трикутнику Ясинувата – Авдіївка – Донецьке летовище. "Якщо ми порівняємо ситуацію в цьому ж районі на початку лютого, коли ми фіксували тисячі вибухів на щоденній основі, в одну мить ця тривала бойня може знову повернутися", - заявив Хуг.