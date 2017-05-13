Бойовики обстріляли Авдіївку: загинули четверо мирних мешканців - Жебрівський
20:11, 13 травня 2017Війна
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Снаряд потрапив у двір житлового будинку.
Бойовики обстрілюють мирні квартали Авдіївки / Ілюстрація: facebook/ato.news
Під час обстрілу Авдіївки загинуло четверо мирних мешканців. Про це на сторінці у "Фейсбуці" повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
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"20 хвилин тому російські окупанти обстріляли житлові квартали приватного сектору в Авдіївці. У районі вулиці Сопронова снаряд потрапив у подвір'я житлового будинку. Загинули три жінки і один чоловік", - написав Жебрівський.
Він додав, що ще одного чоловіка у важкому стані госпіталізовано.
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