У "ЛНР" відбирають бойовиків з українськими паспортами для відправки на війну в Сирії
11:29, 24 травня 2017Війна
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Після формування групи будуть направлені в Ростов-на-Дону (РФ), де буде проведено відбір.
Наслідки війни в Сирії / REUTERS
У «ЛНР» формуються 2 партії бойовиків зі складу 2-го АК ЛНР» в якості кандидатів на участь в бойових діях в Сирії.
Як повідомляє група «Інформаційний спротив», у кожній партії – по 150 чол. Після формування групи будуть направлені в Ростов-на-Дону (РФ), де буде проведено відбір.
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В якості однієї з основних вимог до кандидатів є наявність паспорта громадянина України, документи «ЛДНР» мати при собі заборонено. Кандидати в даний момент набираються з місцевих бойовиків зі складу «4-й омсбр» та «7-й омсбр.
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