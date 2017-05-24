У "ЛНР" відбирають бойовиків з українськими паспортами для відправки на війну в Сирії

У «ЛНР» формуються 2 партії бойовиків зі складу 2-го АК ЛНР» в якості кандидатів на участь в бойових діях в Сирії.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», у кожній партії – по 150 чол. Після формування групи будуть направлені в Ростов-на-Дону (РФ), де буде проведено відбір.

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В якості однієї з основних вимог до кандидатів є наявність паспорта громадянина України, документи «ЛДНР» мати при собі заборонено. Кандидати в даний момент набираються з місцевих бойовиків зі складу «4-й омсбр» та «7-й омсбр.