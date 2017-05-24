Бойовики обстріляли Авдіївку з "Градів" - поліція

У середу ввечері, 24 травня, близько 20:10 бойовики обстріляли Авдіївку з "Градів". Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

В результаті артобстрілу пошкоджено дахи, вікна та фасади приватних будинків місцевих мешканців по вулиці Чернишевського. Постраждалих серед мирного населення немає.

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"Через постійні обстріли з боку незаконних збройних формувань володарі зазначених будинків покинули свої помешкання та вже тривалий час мешкають в більш безпечних районах міста", - сказано у повідомленні.

Слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції наразі перебуває в постраждалому районі, з'ясовує інформацію про інші пошкодження та надає допомогу мирним мешканцям.

Нагадаємо, 23 травня бойовики обстріляли з "Градів" стару частину Авдіївки. В результаті обстрілу поранення отримав мирний житель.