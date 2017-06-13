На Донбасі за останні три місяці загинули 36 цивільних осіб – ООН

На Донбасі в період з 16 лютого по 15 травня 2017 року загинули 36 цивільних осіб, ще 157 зазнали поранень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер під час презентації чергової доповіді ООН.

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За її словами конфлікт на Донбасі призводить до позбавлення людей їх прав і того, щоб було домовлено в рамках Мінських угод.

«В період з 16 лютого по 15 травня 2017 року Моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала 193 цивільні особи, що постраждали від конфлікту в Україні: 36 загинули, 157 отримали поранення. Це на 48% більше, ніж за попередній звітній період і на 70% більше, ніж за той самий період минулого року», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2017 року, згідно з доповіддю Моніторингової місії ООН з прав людини число жертв конфлікту на Донбасі становило 9940 загиблих та ще 23 455 поранених осіб.