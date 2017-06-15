Ватажок "ДНР" прострелив ноги наступнику "Гіві" - ЗМІ

Під час візиту ватажка "ДНР" Олександра Захарченка між ним і новим ватажком "Сомалі" "Синком" виник конфлікт, внаслідок якого Захарченко прострілив останньому ноги.

Захарченко висунув претензії, які полягали в бездіяльності ватажка "Сомалі", дезертирстві найманців й недотриманні військової дисципліни, передають "Новости Донбасса".

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Як повідомляють свідки події у соцмережах: "У результаті "бесіди" у "Синка" дві прострелені ноги".

Нагадаємо, що в лютому 2017 року новим ватажком батальйону бойовиків "Сомалі" замість ліквідованого терориста Михайла Толстих ("Гіві") став Єгор Волчков з позивним "Синок".