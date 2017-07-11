Бойовики знову обстріляли житлові квартали Мар'їнки з гранатометів, є руйнування

Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів з боку НЗФ ОРДО мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування сторін, незважаючи на оголошене перемир’я в період збору врожаю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зазначається, що вночі з 10-го на 11-е липня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки, під вогонь бойовиків з автоматичних гранатометів АГС та великокаліберних кулеметів знову потрапили житлові квартали населеного пункту.

«Внаслідок обстрілу пошкоджено дах житлового будинку по вулиці Героїв Чорнобиля. По вулиці Прокоф’єва, за словами господарів оселі, внаслідок влучання боєприпасів виникло короткочасне загоряння будівлі. На щастя, серед місцевих мешканців постраждалих немає», - повідомили в СЦКК.

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Українська сторона засуджує дії бойовиків щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення.

Як відомо, раніше бойовики обстріляли житловий сектор селища Бердянське.