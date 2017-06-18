У штабі АТО оприлюднили фото наслідків обстрілу бойовиками Бердянського
00:45, 18 червня 2017Війна
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З місцевого населення ніхто не постраждав.
Сьогодні бойовики з мінометів вкотре обстріляли житлові будинки мирних жителів населеного пункту Бердянське недалеко від Маріуполя. Фото наслідків обстрілу оприлюднили на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.
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"Внаслідок обстрілу зруйновано дах та стелі в однієї зі споруд по вулиці Морській. Одна з мін призвела до загоряння у будинку. Також значних пошкоджень зазнали будинки, що знаходяться поряд з епіцентром влучань", - йдеться в повідомленні.
Обійшлося без жертв серед місцевого населення, передає штаб.
Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики обстріляли житлові будинки у Сухій Балці, загинув місцевий.
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