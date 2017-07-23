Волонтер заявив про війну між "ДНР" і "ЛНР"

Терористичні формування "Луганська народна республіка" і "Донецька народна республіка" давно ведуть між собою війну. Так що про "Малоросію" й не може йтися. Про це заявив ветеран АТО, волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук, передає "Обозреватель".

"Те, що там (з оголошенням "Малоросії" — УНІАН.) рука Кремля — це зрозуміло", - зазначив він.

Римарук також звернув увагу, що насправді "ЛНР" і "ДНР" і так між собою воюють, втім, поки це відбувається в рамках бізнесу. У кожної із сторін своє зелене світло на розграбування всіх цих територій.

"Там на одному куті заробляють великі гроші. Виводять їх у Росію, мріють, що коли-небудь туди втечуть і будуть класно жити", — розповів волонтер.

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Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави", "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником" України.

У свою чергу, в так званій Луганській народній республіці заявили, що не брали участь у засіданні про заснування "Малоросії", про яку раніше заявив ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.

Також джерела росЗМІ стверджують, що ініціатива про створення "Малоросії" йшла не від Суркова, і взагалі - Кремль нібито не в курсі.