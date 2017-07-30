ФСБ РФ розслідує розкрадання зі складів зброї, що за документами відправлена на Донбас – розвідка
Командуванням російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей під контролем ФСБ РФ розпочато проведення комплексних заходів з виявлення та припинення каналів контрабанди зброї і боєприпасів на територію РФ.
ФСБ Росії розслідує розкрадання зі складів зброї, що за документами відправлена на український Донбас.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«Керівництвом РФ проводяться масштабні заходи з недопущення озброєння опозиційних сил і заборонених на території Росії суспільно-політичних рухів і організацій. ФСБ РФ розслідуються факти розкрадання зі складів (баз зберігання) РАО ЗС РФ зброї, боєприпасів та вибухових речовин, які, згідно з документами, начебто були відправлені до 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ», - йдеться в повідомленні.
Як зазначає українська розвідка, водночас командуванням російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей під контролем ФСБ РФ розпочато проведення комплексних заходів з виявлення та припинення каналів контрабанди зброї і боєприпасів на територію РФ, організованих російськими військовослужбовцями та представниками спецслужб.
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«У з’єднаннях та частинах 1, 2 АК розпочали роботу спеціальні комісії РАО ЗС РФ, до складу яких включені співробітники ФСБ РФ. Комісіями виявлені чисельні порушення обліку та зберігання зброї і боєприпасів, а також факти приховування необлікованого озброєння у підрозділах 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк), 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК, 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка), 4 (Алчевськ) та 7 (Брянка) окремих мотострілецьких бригад 2 АК», - інформує розвідка.