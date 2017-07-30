ФСБ РФ розслідує розкрадання зі складів зброї, що за документами відправлена на Донбас – розвідка

ФСБ Росії розслідує розкрадання зі складів зброї, що за документами відправлена на український Донбас.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Керівництвом РФ проводяться масштабні заходи з недопущення озброєння опозиційних сил і заборонених на території Росії суспільно-політичних рухів і організацій. ФСБ РФ розслідуються факти розкрадання зі складів (баз зберігання) РАО ЗС РФ зброї, боєприпасів та вибухових речовин, які, згідно з документами, начебто були відправлені до 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає українська розвідка, водночас командуванням російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей під контролем ФСБ РФ розпочато проведення комплексних заходів з виявлення та припинення каналів контрабанди зброї і боєприпасів на територію РФ, організованих російськими військовослужбовцями та представниками спецслужб.

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«У з’єднаннях та частинах 1, 2 АК розпочали роботу спеціальні комісії РАО ЗС РФ, до складу яких включені співробітники ФСБ РФ. Комісіями виявлені чисельні порушення обліку та зберігання зброї і боєприпасів, а також факти приховування необлікованого озброєння у підрозділах 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк), 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК, 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка), 4 (Алчевськ) та 7 (Брянка) окремих мотострілецьких бригад 2 АК», - інформує розвідка.