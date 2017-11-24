На тлі перевороту в "ЛНР" бойовики біля Луганська активно переміщують техніку – ІС

На тлі подій у Луганську триває активний рух сил і засобів в оперативно-тактичних тилах «2-го АК ЛНР».

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», зокрема, фіксувалося переміщення бронетехніки (до 10 од. БТР-70\80) на ділянці Біле – Гайове у напрямку до Луганська. Не менше 12 КамАЗів і Уралыв з живою силою, 2 МТ-ЛБ, 2 УАЗ «Патріот» - північніше н.п. Ровеньки у напрямку до Новофедорівки.

«Активний рух вантажного автотранспорту і бронетехніки (БМП, БТР) на об'їзній Луганська, через Краснодон (в обидва напрямки)», – додали в ІС.