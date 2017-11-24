У Луганську поменшало озброєних осіб та військової техніки – Хуг

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що в окупованому Луганську поменшало озброєних осіб та військової техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час скайп-включення зі сходу України в рамках щотижневого брифінгу.

Хуг нагадав, як цього тижня відвідав Луганськ. За його словами, ситуація у місті була спокійною.

"Люди займалися своїми повсякденними справами, поменшало озброєних осіб та військової техніки", - сказав він.

"У вівторок, 21 листопада, наші спостерігачі бачили близько 150 озброєних осіб і приблизно 30 машин, зокрема, бронетранспортери. Також у вівторок СММ зафіксувала колону з броньованих машин військового типу, вантажівок та озброєних осіб поблизу Дебальцевого, і згодом спостерігачі, ймовірно, бачили ту саму колону в районі Веселої Тарасівки поблизу міста Луганськ", - сказав Хуг.

"Не хочу коментувати останні події у Луганську. Проте хотілось би нагадати сторонам, що інтереси цивільного населення мають перебувати на першому місці. Цього року загинули або дістали поранення вже понад 400 цивільних осіб, а ця цифра збільшилася ще на 6 осіб минулого тижня, двоє з яких загинули у результаті інцидентів, пов'язаних із спрацюванням мін та невибухлих боєприпасів", - сказав Хуг.

Водночас він сказав, що СММ не може підтвердити інформацію про перетин українсько-російського кордону колоною військової техніки з РФ у зв'язку з подіями в Луганську.

Хуг уточнив, що цього тижня він відвідував Луганськ двічі. За його словами, СММ завжди готова і доступна до діалогу для всіх зацікавлених сторін. "Ми постійно наголошуємо на тому, що зрештою цей конфлікт можна вирішити лише шляхом діалогу", - додав він.

"Стосовно подій у Луганську – ми, загалом, спостерігаємо відносно спокійну ситуацію. Поменшало озброєних осіб і військової техніки у деяких районах міста", - сказав Хуг.

"Коли я приїхав сьогодні до Донецької фільтрувальної станції, я усвідомив, що необхідно нагадати тим, кому належить фактичний контроль, про їхню відповідальність за забезпечення добробуту цивільного населення. Я бачив скрізь розкидані боєприпаси, які не вибухнули. Розриви артилерійських снарядів і мінометних мін, і, найголовніше, тут, на цьому об'єкті цивільної інфраструктури, ми зовсім нещодавно стали свідками нехтування добробутом сотень тисяч мирних жителів", - сказав Хуг.

"Я озвучив свої занепокоєння сьогодні під час зустрічей цього тижня у Луганську і Донецьку, і можу лише сподіватися, що усі сторони відреагують відповідним чином на наші занепокоєння", - заявив Хуг.

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Він нагадав, що вчора ввечері була проведена зустріч з ватажком бойовиків у Донецьку Олександром Захарченком.

"Ми обговорювали питання безпеки наших спостерігачів та нашого майна, а також спостереження Спеціальної моніторингової місії у частині дотримання Мінських угод", - сказав Хуг.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким і Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували в центрі Луганська значну кількість військової техніки і озброєних осіб, було перекрито дороги й заблоковано роботу установ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Луганську відбуваються розбірки не тільки між місцевими бандами, а й між російськими спецслужбами.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ ввійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ і спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.