Ще один доказ звірств для Гааги: "ДНР" опублікувала запис вбивства українського солдата (відео)

Так званий депутат "ДНР" Владислав Бриг на своєму каналі в YouTube опублікував відеозапис вбивства бойовиком українського гранатометника.

«Як в "ДНР" карають ЗСУ за порушення режиму припинення вогню. Хлопці-снайпери скинули відео. Людям з ломкою психіки протипоказано», - йдеться в анотації до ролика.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Україна направила в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі матеріали справи про масове вбивство українських військовослужбовців російської регулярної армії.

«В Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду для вирішення питання про відкриття кримінального провадження Головною військовою прокуратурою передана інформація про зібрані докази скоєння військових злочинів (в тому числі віроломного вбивства українських військових в районі Іловайська)», - сказано в звіті.

За даними ГПУ, також Головна військова прокуратура направила зібрані докази ведення РФ агресивної війни проти України і фінансування тероризму в Міністерство закордонних справ і Міністерство юстиції України, щоб вони, в свою чергу, використовували їх у своїх позовах проти Росії в Міжнародному суді ООН та Європейському суді з прав людини.