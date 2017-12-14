В окупованому Сімферополі помітили пересування військової техніки (відео)

16:04, 14 грудня 2017
Війна
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Журналісти зняли військову техніку на вулицях Сімферополя.

На вулицях окупованого міста Сімферополя помітили переміщення російської військової техніки. Відповідне відео розміщено у Twitter "Крим.Реалії".

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На відео потрапило транспортування однієї самохідної артилерійської установки. Наразі невідомо, чи перевозилася в цей день ще якась військова техніка.

Як повідомляв УНІАН, раніше було опубліковано відео, як колона вантажівок і бронетехніки виїхала з Луганська в Донецьк через Дебальцеве. На деяких вантажівках помітно напис "Чечен", один з терористів розмахує ручним кулеметом на камеру.

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Теги: #техніка РФ#САУ в Сімферополі