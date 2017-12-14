В окупованому Сімферополі помітили пересування військової техніки (відео)

Військова техніка на вулицях Сімферополя, Крим pic.twitter.com/CLRTjeV7MJ — Крим. Реалії@krymrealii) December 14, 2017

На вулицях окупованого міста Сімферополя помітили переміщення російської військової техніки. Відповідне відео розміщено у Twitter "Крим.Реалії".

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На відео потрапило транспортування однієї самохідної артилерійської установки. Наразі невідомо, чи перевозилася в цей день ще якась військова техніка.

Як повідомляв УНІАН, раніше було опубліковано відео, як колона вантажівок і бронетехніки виїхала з Луганська в Донецьк через Дебальцеве. На деяких вантажівках помітно напис "Чечен", один з терористів розмахує ручним кулеметом на камеру.