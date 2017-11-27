Опубліковано відео, як військова колона "ДНР" виїжджає з Луганська

Опубліковано відео, як колона вантажівок та бронетехніки рушила з Луганська до Донецька через Дебальцеве. Його на своєму YouTube-каналі опублікувало Дебальцеве online.

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"Бойовики після воєнного перевороту в Луганську повертаються через Дебальцеве", - йдеться в описі до запису.

Як можна побачити на відеозапису, на жодній з машин немає номерних знаків. На деяких вантажівках помітний напис "Чечен", один з терористів розмахує ручним кулеметом на камеру.

Як повідомлялося, 25 листопада так звана Народна Рада самопроголошеної "Луганської народної республіки" ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень ватажка псевдореспубліки Ігоря Плотницького.

24 листопада ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький написав заяву про відставку за станом здоров'я.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ і спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.

21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків "ЛНР" Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка "ДНР" Олександра Захарченка і ФСБ РФ.