РФ відкликала своїх представників з СЦКК одразу перед загостренням ситуації на Донбасі - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що Російська Федерація відкликала своїх представників з Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) одразу же перед масивним загостренням ситуації на сході України. Про це дипломат повідомив у мікроблозі Twitter.

"Росія відкликала своїх офіцерів зі Спільного центру з контролю та координації - який є інструментом із забезпечення режиму припинення вогню - одразу же перед масивною ескалацією порушень режиму припинення вогню. Україна нещодавно пережила одні з найгірших бойових дій з лютого у 2017 році. Рішення щодо миру знаходиться в руках Росії", - наголосив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія припиняє роботу свого представництва у СЦКК. Російські офіцери залишили Україну через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».

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Міністерство закордонних справ України наголосило, що рішення Російської Федерації вивести російських військовослужбовців зі складу Спільного центру з контролю та координації істотно підриває Мінські угоди.

У Генштабі підкреслили, що заяви РФ про нібито зневажливе ставлення українських військовослужбовців до російських колег в СЦКК не відповідають дійсності.

В СММ ОБСЄ заявили, що СЦКК відіграє важливу роль у виконанні Мінських угод та забезпеченні безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Сьогодні СММ ОБСЄ заявила, що місця відкликаних з СЦКК російських офіцерів зайняли бойовики.