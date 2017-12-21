"Подарунки" від бойовиків: у штабі показали величезну воронку у Зайцевому від "Граду" (відео)

Українські військові продемонстрували наслідки обстрілу бойовиками селища Зайцеве на Донеччині на День Святого Миколая 19 грудня.

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Відповідне відео оприлюднене на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«19 грудня російсько-окупаційні угрупування застосували реактивні системи залпового вогню по жилим кварталам населеного пункту Зайцеве. Вогонь вівся із району тимчасово окупованого противником міста Горлівка. За попередньою інформацією, обстріл вівся із житлових кварталів», – йдеться у супровідному повідомленні штабу.

На відео можна побачити, що глибина воронки від ворожого РСЗО майже досягає зросту військового, що коментує черговий злочин незаконних збройних формувань.

За його словами, наразі активізація бойовиків спостерігається не лише вночі, а й удень.

Військовий також продемонстрував уламок ракети РЗСО «Град», з якого було обстріляне селище. Він зазначив, що такі снаряди призначені не для знищення живої сили, а саме для руйнувань об’єктів житлових масивів та інфраструктури.