Бойовики з "Граду" обстріляли житлові квартали Зайцевого. Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

"Українська сторона СЦКК повідомляє: 14 листопада з 19.45 під час обстрілу позицій підрозділів Збройних Сил України в районі населеного пункту Зайцеве-Північне під вогонь противника з напрямку населений пункт Кондратівський також потрапили його житлові квартали. Внаслідок обстрілу НЗФ ОРДО з РЗСО БМ-21 «Град» частково зруйнований житловий будинок по вулиці Коляденко,34. Українською стороною СЦКК матеріали фотофіксації передані СММ ОБСЄ. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав", - йдеться у повідомленні.

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В Зайцевому спостережна група української сторони СЦКК уточнює інформацію щодо інших наслідків обстрілу НЗФ ОРДО.

Зазначається, що українська сторона СЦКК засуджує дії НЗФ ОРДО щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі все частіше використовують заборонену зброю.