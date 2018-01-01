Бойовики в перший день нового року з гранатометів обстріляли позиції сил АТО
Порушення новорічно-різдвяного перемир’я зафіксовано на Донецькому напрямку та Приазов’ї.
Російські окупанти впродовж першого дня нового року здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів Збройних сил України, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Читайте такожСитуація в зоні АТО: один український військовий отримав пораненняПро це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 1 січня 2018 року.
«У перший день нового року на лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості та застосовують заборонені зразки озброєння», - поінформували у штабі.
На Донецькому напрямку, сказано у зведенні, окупанти у новорічну ніч понад годину вели вогонь по позиціях ЗСУ з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів та стрілецької зброї.
На Приазов’ї бойовики обстріляли з міномету калібру 120 мм і піхотного озброєння оборонні укріплення сил АТО в районі Павлополя.
На інших ділянках оборони сил АТО порушень перемир’я не зафіксовано.
Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення новорічно-різдвяного перемир’я з опівночі 23 грудня, однак окупанти щодня порушували домовленості.