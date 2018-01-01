Бойовики в перший день нового року з гранатометів обстріляли позиції сил АТО

Російські окупанти впродовж першого дня нового року здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів Збройних сил України, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте такожСитуація в зоні АТО: один український військовий отримав пораненняПро це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 1 січня 2018 року.

«У перший день нового року на лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості та застосовують заборонені зразки озброєння», - поінформували у штабі.

На Донецькому напрямку, сказано у зведенні, окупанти у новорічну ніч понад годину вели вогонь по позиціях ЗСУ з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів та стрілецької зброї.

На Приазов’ї бойовики обстріляли з міномету калібру 120 мм і піхотного озброєння оборонні укріплення сил АТО в районі Павлополя.

На інших ділянках оборони сил АТО порушень перемир’я не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення новорічно-різдвяного перемир’я з опівночі 23 грудня, однак окупанти щодня порушували домовленості.