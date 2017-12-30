Впродовж доби бойовики провокували українських військових до відкриття вогню - штаб

Впродовж дня російсько-окупаційні бандформування здійснили три прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Читайте такожБойовики все частіше використовують проти ЗСУ диверсантів і снайперів – ІС"На Донецькому напрямку загарбники провокували наших оборонців до вогню у відповідь на Приазов’ї. Поблизу Водяного, в обідню пору, з непідконтрольної українському уряду Саханки наші позиції обстріляно з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Згодом, ворог активізувався у районі Павлополя. По оборонних укріпленнях біля цього прифронтового населеного пункту агресор з тимчасово окупованого Набережного двічі вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів і легкої стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Згідно з інформацією штабу, військовослужбовці ЗСУ на провокації не піддалися і у повній мірі дотримувалися режиму припинення вогню.

На інших ділянках лінії розмежування порушень перемир’я не зафіксовано.