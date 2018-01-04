П'яний бойовик в окупованій Макіївці пошкодив автомобіль місії ОБСЄ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що бойовик в окупованій Макіївці в стані алкогольного сп'яніння завдав незначного пошкодження автомобілю місії.

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Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 2 січня до 19:30 3 січня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У підконтрольній "ДНР" Макіївці (за 12 км на північний схід від Донецька) чоловік пошкодив транспортний засіб СММ", - йдеться у звіті.

"3 січня, розташовуючись у Макіївці, СММ бачила двох чоловіків, які очевидно перебували в стані алкогольного сп'яніння, та стверджували, що вони є членами "ДНР". Один з них наблизився до СММ, роблячи гнівні зауваження. Незабаром, через деякий час, СММ бачила, як той же чоловік вдарив ногою пластикову решітку радіатора автомобіля місії, припаркованого за 10-15 м від місця перебування спостерігачів, спричинивши незначні ушкодження транспортному засобу. СММ негайно покинула той район", - сказано у звіті.