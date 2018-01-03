Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували 40 вибухів на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували близько 40 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 1 січня до 19:30 2 січня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, в тому числі 35 вибухів, якщо порівнювати з попередніми 24-ма годинами (84 вибухи)", - йдеться у звіті.

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Зокрема, спостерігачі місії ввечері 1 січня під час перебування у контрольованому урядом України Світлодарську (за 57 км на північний схід від Донецька) чули близько 30 вибухів із невставновленого типу озброєння та понад 200 черг з великокаліберного кулемету на відстані 4-6 км зі столрни південного сходу.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи аналогічну кількість вибухів (п'ять), якщо порівнювати з попереднім 24-годинним періодом", - заявляють спостерігачі.