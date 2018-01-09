Москва задіє пропагандистську потужність для зриву поставок в Україну американської летальної зброї - Нuffpost

Російська влада має намір дискредитувати Україну після рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про постачання в Україну летального зброї.

Про це йдеться в матеріалі авторитетного американського видання HuffPost.

Зазначимо, за даними каналу ABC, план адміністрації Трампа передбачає постачання в Україну 35 пускових установок і 210 протитанкових ракет. У партії можуть бути включені також протитанкові ракетні комплекси Javelin.

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Як відзначають американські журналісти, реакція Росії на ці дії буде очікувана. В даному випадку це можуть бути прийоми інформаційної війни з використанням недостовірних або підтасованих фактів. Кремль може сказати що "Сьогодні ви надаєте Javelin Україні, а завтра він з'явиться в Ірані", використовуючи той факт, що українська митниця в січні 2017 року виявила в одному з літаків, що прямують до Ірану з Києва частини комплектуючих до застарілих ПТРК "Фагот" російського виробництва, які практично не використовуються в українській армії.

Як прогнозують американські експерти, дії Москви будуть спрямовані на дискредитацію україно-іранських сполучень і постраждають компанії, які працюють з Іраном. Зазначимо, з української сторони санкцій відносно Ірану немає, а американська сторона санкції частково зняла або значно полегшила.

Так, Іран є однією з країн, де виробляються українські літаки АН-140 для внутрішнього ринку Ірану з українських комплектуючих.

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З Іраном працює багато українських компаній. Одна з них - компанія "Хорс", що допомагає іранським авіакомпаніям в організації мокрого лізингу літаків. Авіакомпанія "Хорс" працює з 1990 року і спеціалізується на чартерних і регулярних перевезеннях. Як зазначено на сайті компанії: "Польоти плануються у відповідності з потребами клієнтів і виконуються в Європі, на Близькому Сході і в Африці".

"Кожен раз країна-агресор намагається спотворити факти, відірвати собі хоча б частину історичної культури, не забуваючи, при кожному зручному випадку, принизити і оббрехати Україну. Росія цілеспрямовано бореться з позитивним іміджем України. Їй життєво необхідно боротися з статусністю опонента на світовій арені. В даному контексті допомога і підтримка Америки і американського уряду Україні є потужним стримуючим фактором російської агресії", - підсумували американські журналісти.