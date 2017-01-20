В аеропорту "Жуляни" прикордонники виявили комплектуючі до зброї та авіатехніки

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, під час огляду багажного відділення літака, який здійснював рейс до Ірану, увагу прикордонного наряду привернули 17 ящиків із вантажем, що не мали жодних товаросупровідних документів та не були внесені до бортового журналу судна.

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За словами членів екіпажу, у ящиках нібито перевозився ремонтний комплект для літака, і вони були необліковані у бортовому журналі через неуважність.

Під час огляду у трьох ящиках було виявлено комплектуючі, які, скоріш за все, належать до складових протитанкового керованого ракетного комплексу «Фагот». У решті ящиків містилися комплектуючі до літаків. Експертиза обладнання триває.

За фактом виявлення предметів військового призначення направлено повідомлення до СБУ щодо реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ознак злочинів, передбачених ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда) та ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).