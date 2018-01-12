Міноборони назвало кількість вибухонебезпечних предметів, знешкоджених ЗСУ на Донбасі із початку проведення АТО

З початку проведення антитерористичної операції саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили понад 177,7 тис. вибухонебезпечних предметів у Донецькій та Луганській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Максим Праута.

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Він зазначив, що в районі проведення АТО триває робота саперних підрозділів ЗСУ щодо виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

За словами Праути, протягом тижня військовослужбовці ЗСУ перевірили майже 6,5 га території на наявність вибухонебезпечних предметів та знешкодили 179 одиниць.

«Загалом з початку АТО наші саперні підрозділи перевірили близько 3 тис. 640 га території Донецької та Луганської областей та знешкодили 177 тис. 728 вибухонебезпечних предметів», - зазначив речник.