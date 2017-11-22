Захарченка попросили об'єднати "ЛДНР" в одну "Новоросію" й очолити її (відео)

У соцмережах поширюють звернення-заклик одного з комбатів луганських бойовиків до ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка "відродити" "Новоросію".

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Так, командир "ЛНРівського" батальйону "Брянка" Дмитро Піндюрін вважає, що необхідно все-таки створити "Новоросію", а очолити її має Захарченко. Відео комбата опубліковано на YouTube.

"Олександре Володимировичу, прошу вас взяти під своє керівництво "Луганську народну республіку", щоб реалізувати ідею 2014-го року про створення "Новоросії". Прошу всіх жителів Донбасу підтримати моє звернення до "голови "ДНР", - сказав Піндюрін.

Як повідомляла "Новая газета", "МВС "ЛНР" і "спецпризначенці "ДНР" "Витязь" штурмували "генеральну прокуратуру "ЛНР" спільно, були арештовані всі її співробітники.

20 листопада ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підпорядковуватися його наказам. Невідомі заблокували доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.

Пізніше Корнет, коментуючи захоплення центру Луганська озброєними людьми, заявив про "припинення діяльності української диверсійно-розвідувальної групи" і спростував свою відставку.

Однак Плотницький запевняє, що путч у Луганську - це "спроба певних структур МВС таким способом оскаржити рішення суду та клопотання комітету Народної ради "ЛНР", а заяви Корнета не мають юридичної сили.

Також повідомляється про те, що Плотницький втік через конфлікт у Росію, проте він цю інформацію спростовує. У Кремлі конфлікт не коментують.