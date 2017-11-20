Серед окупантів зростає небажання брати участь у бойових діях на Донбасі – Лисенко

Серед окупантів зростає небажання брати участь у бойових діях на Донбасі.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, за підсумками виплати 16 та 17 листопада цього року бойовикам так званих 1-го та 2-го армійських корпусів місячного заробітку викрились випадки зловживанням російськими офіцерам службовим становищем, які полягали у привласненні додаткових виплат підлеглим, у тому числі так званих «бойових». Такі дії російського командування спричиняють невдоволення серед найманців, внаслідок чого суттєво збільшується кількість випадків залишення ними передових позицій. Крім цього, серед особового складу російських окупаційних військ продовжує зростати невдоволення умовами служби та небажання брати участь у бойових діях проти сил АТО», - повідомив Лисенко.

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Зокрема, за його словами, 18 листопада рішенням командування так званого 1 АК знято з передової позиції та виведено в тил один із підрозділів через саботаж виконання ним завдань з ведення бойових дій проти сил АТО.

Крім того, за даними розвідки, 17 листопада в одному із з’єднань так званого 2 АК зірвано план чергової ротації через збільшення кількості особового складу, який відмовляється вирушати на передову і брати участь у бойових діях проти сил АТО.