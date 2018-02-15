В СММ ОБСЄ побачили загрозу в розміщенні бойовиками рештків боєприпасів у музеї

Спостерігачі ОБСЄ висловили занепокоєння, що експозиція боєприпасів, які не вибухнули, створює небезпеку для людей.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) вважають, що розміщення контрольованими Росією бойовиками рештків боєприпасів у музеї в окупованому Старобешеві Донецької області несе загрозу для його відвідувачів.

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Про це наголошується у звіті місії в період з 19:30 12 лютого до 19:30 13 лютого, опублікованому на сайті ОБСЄ.

«У музеї в населеному пункті Старобешеве (непідконтрольний урядові, 32 км на південний схід від Донецька) спостерігачі бачили рештки боєприпасів, які були виставлені в кількох експозиціях. Працівники музею повідомили СММ про те, що мета цих експозицій - підвищення рівня обізнаності місцевих жителів, зокрема, школярів, щодо небезпеки, яку становлять міни та невибухлі боєприпаси», - йдеться у звіті.

Однак, як наголосили в СММ, за оцінкою спостерігачів, наявність решток боєприпасів у музеї створює потенційну загрозу для його відвідувачів.