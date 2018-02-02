Використання озброєння у зоні населених пунктів стало типовою рисою конфлікту на Донбасі – Хуг

Минулого тижня місія ОБСЄ продовжувала документувати факти впливу застосування озброєння на цивільне населення.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Александр Хуг заявляє, що застосування озброєння у місцях масового зібрання людей на Донбасі стало типовою рисою конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Києві.

"Дійсно, використання озброєння у зоні населених пунктів та у місцях масового зібрання людей стало типовою рисою конфлікту", - наголосив Хуг.

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За його словами, минулого тижня місія продовжувала документувати факти впливу застосування сторонами забороненого Мінськими угодами озброєння на цивільне населення.

"У Докучаєвську ми підтвердили інформацію про те, що 6 цивільних осіб дістали поранення внаслідок ведення бойових дій", - сказав Хуг.

Також він додав, що ввечері 28 січня і в ніч на 29 січня камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала низку порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, камера СММ, яка встановлена на одній з будівель Донецької фільтрувальної станції, зафіксувала, як снаряд влучає в будівлю ДФС. "Камера залишилася в робочому стані. Ця камера розташована поруч з іншою спорудою на об'єкті, де зберігається хлор. Пряме влучення в ємність із хлором може обернутися екологічною катастрофою з наслідками для здоров'я цивільного населення, що живе у прилеглих населених пунктах", - підкреслив Хуг.

Крім того, за його словами, минулого тижня СММ підтвердила факт смерті 57-річного чоловіка, який загинув в Оленівці 21 січня.

Також спостерігачі зустрічалися в окупованому Донецьку з 20-річним чоловіком та в контрольованому урядом України Верхньоторецькому 30-річним чоловіком, які дістали поранення внаслідок вибуху незнешкоджених боєприпасів.