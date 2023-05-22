У документальному фільмі показують кадри вбивств та бомбардувань.

Російським військовополоненим показали документальний фільм про воєнні злочини армії РФ в Україні.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі. У фільмі йдеться про розстріли цивільних, страти полонених, бомбардування житлових поверхівок, вбивства дітей і дорослих та катування.

"Російським військовим показали фільм "Абсолютне зло" про їх же воєнні злочини, які вони чинять в Україні. Що в головах цих осіб - невідомо, що в очах - подивіться самі. Сподіваюся, що після перегляду, вони усвідомили, хто є абсолютним злом у цьому світі", - написав Лубінець.

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На початку року російські журналісти відвідали один з українських таборів з російськими військовополоненими та показали, як вони живуть.

За словами омбудсмена Лубінця, умови, в яких утримуються окупанти, відповідають вимогам Женевської конвенції.

У Міністерстві юстиції повідомляли, що на утримання одного російського військовополоненого йде близько 10 тисяч гривень щомісяця.

У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомляли, що у березні загарбники зверталися щодо здачі в полон удвічі частіше, ніж у грудні минулого року.

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