Йдеться про витрати на харчування, комунальні послуги та інше.

На утримання одного російського військовополоненого Україна витрачає близько 10 000 грн щомісяця.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, коментуючи торішню інформацію щодо того, що утримання одного полоненого обходиться в 3000 грн на місяць.

За її словами, минулого року було складно вирахувати певну суму, оскільки кількість військовополонених постійно змінювалася.

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"Є витрати на одяг, медичне забезпечення, їжу, комунальні послуги, а також на облаштування місця тримання, персонал, охорону. Тож коли ми говорили про 3000 грн, то враховували витрати на харчування й комунальні послуги. Це був дуже грубий підрахунок і некоректний, оскільки в суму не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою тощо", – пояснила Висоцька.

За її словами, якщо ж врахувати забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, то утримання одного полоненого обходиться близько 10 000 гривень в місяць. Водночас утримання ув’язненого в СІЗО становить не набагато більше - близько 11 000 грн на місяць.

Російські полонені

Нещодавно російська "Медуза" побувала в одному з таборів на заході України. Журналісти змогли пересвідчитись, що полонені мають власний час на відпочинок і також можуть заробляти для себе гроші, виконуючи суспільно важливі роботи.

Пізніше журналісти показали умови, в яких перебувають військовополонені росіяни в одному з українських таборів: вони провели с окупантами під одним дахом весь день в рамках своєї ревізії.

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