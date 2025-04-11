Гроссі заявив, що ядерна безпека України перебуває під постійною загрозою.

У ніч на середу, 9 квітня, неподалік Південноукраїнської атомної електростанції зафіксували вісім безпілотних літальних апаратів.

Про це йдеться у заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Маріано Гроссі щодо ситуації в Україні. За його словами, часті сигнали повітряної тривоги та звуки вибухів продовжують вказувати на постійні ризики для ядерної безпеки країни.

"У ніч на 9 квітня було виявлено вісім безпілотників, які пролітали в радіусі 4 кілометрів від Південноукраїнської атомної електростанції".

Згідно з даними Командування Повітряних сил Збройних сил України, тієї ночі окупанти атакували країну 55-ма ударними дронами типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами. Сили протиповітряної оборони збили 32 "шахеди", вісім імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків.

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Атаки на українські АЕС

​Як відомо, Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, що створює серйозні загрози для безпеки атомних електростанцій.

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