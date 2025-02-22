У ДСНС запевняють, що загрози для цивільного населення наразі немає.

У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару Росії по саркофагу зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС 14 лютого. Ситуація в районі об'єкта контрольована, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 22 лютого рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки. Здійснюється постійний моніторинг з використанням БПЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів", - говориться у повідомленні.

Там також додали, що радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, а загрози для цивільного населення немає.

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Удар Росії по ЧАЕС: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російські окупанти завдали удару по Чорнобильській АЕС. Згодом місце удару перевірили представники МАГАТЕ, які заявили, що не зафіксували підвищення рівня радіації.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що безпілотник летів на висоті 85 метрів, на якій радари не можуть його відстежити. Також президент України назвав цей удар "вітанням від Путіна".

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