Схоже, операція готувалася в секреті від США.

Білий дім не був проінформований про плани України завдати масштабного удару по російській стратегічній авіації. Про це повідомляє CBS News.

Видання дає загальний переказ подій сьогоднішнього дня і додає, що речники Білого дому відмовилися коментувати українську атаку.

"Джерела в адміністрації повідомили CBS News у неділю, що Білий дім не знав, що це мало статися", - йдеться у публікації.

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Ту ж саму інформацію із посиланням на неназваного українського чиновника підтверджує агенція Axios.

"Україна не повідомила адміністрацію Трампа про напад заздалегідь", - заявив він.

Атака на російські аеродроми: останні новини

Як писав УНІАН, за даними наших джерел, внаслідок дронової атаки було знищено або пошкоджено більше 40 російських літаків, зокрема стратегічних ракетоносців. Однак експерти кажуть, що оцінити реальні втрати ворога можна буде лише після появи супутникових знімків.

Військовий оглядач Олександр Коваленко зауважує, що втрата цих літаків для Росії є катастрофою з огляду на те, що замінити їх просто нічим. Сучасна Росія не здатна виготовити нові літаки на заміну тим, які сьогодні було знищено або пошкоджено.

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