Десятки літаків загорілися на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Служба безпеки України (СБУ) відпрацювала сьогодні відразу по чотирьох військових аеродромах Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН джерела в спецслужбі, наразі літаки палають на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". "Завдяки Малюку (Василю Малюку, голові СБУ - УНІАН) в РФ тепер зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація"", - зазначив співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, СБУ проводить масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу РФ. Дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста.

Відео дня

Вже зазначалося про ураження більше 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Так, на одному відео було видно, як палає аеродром "Белая" в Іркутській області і чутно голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує "бавовну".

За даними джерел УНІАН, ця унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Ворожій авіації попередньо завдано збитків на понад $2 млрд.

Атака на "Оленью"

Раніше очевидці у соцмережах заявили, що дрони, які атакували аеродром "Оленья" під Мурманськом, не прилетіли туди з України. Вони стартували з кузова фури, яка привезла їх у цей район. "Фура в Оленегорську стоїть на заправці. Приїхав водій - він бігає, метається. У нього з-під тенту, з вантажівки дрони вилітають і летять у бік Високого (селище при авіабазі - УНІАН). Там ДАІшники його зараз пов'язали. Він каже: "Мені сказали точку - сюди приїхати. Мене зустрінуть". Він приїхав - і дрони вилітають один за одним", - сказав закадровий голос на одному з відео, знятих очевидцями.

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