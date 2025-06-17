Пошкоджені житлові будинки, інклюзивний центр, дошкільний заклад тощо.

На світанку 17 червня російська окупаційна армія завдала по Одесі масованого дронового удару. В місті багато руйнувань, є поранені, в тому числі дитина.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу в Одесі та області було об’явлено о 01.28. Через деякий час моніторингові канали повідомили, що на регіон сунуть з боку Чорного моря ворожі дрони. БПЛА спостерігалися зокрема в різних районах обласного центру, ударні безпілотники пересувалися над Одесою на невеликих висотах, було зафіксовано всього 100 метрів. Незабаром в місті почалися вибухи, зайнялися пожежі.

Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що на світанку ворог масовано атакував обласний центр ударними безпілотниками.

Відео дня

"Попри активну роботу наших бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо. Є постраждалі", - заявив посадовець.

За попередніми даними, поранення дістали щонайменше п’ятеро людей, серед яких - дитина. Пізніше він уточнив, що станом на 6:30 до медичних закладів шпиталізовано 13 осіб. Під завалами можуть знаходитися люди.

У соціальних мережах очевидці повідомили, що руйнування є зокрема у середмісті. На відео, які оприлюднили місцеві жителі, можна побачити як розтрощена вулиця, шоковані люди стоять на вулиці з дітьми. Також видно, як якійсь напівголий чоловік виносить з пошкодженого будинку кота – люди кажуть, місцевий житель рятував свою тваринку.

Оновлено 7.32. Мер міста Геннадій Труханов наголосив, що у потрощеному росіянами інклюзивному центрі працювали з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, там проводили каністерапію (різновид терапії з тваринами, метод лікування та реабілітації з використанням спеціально відібраних та навчених собак). Міський голова уточнив, що в інклюзивному центрі ніхто не постраждав. Також пошкоджено будівлю дитячого садка, розташованого поруч. Значні руйнування в історичній частині міста: будинки понівечені, а за деякими адресами все ще гасять пожежі.

Атаки Росії

Як писав УНІАН, вночі російська армія масовано атакувала Україну, в якій ворог задіяв дрони-камікадзе та ракети різних типів. Зокрема у Києві постраждало щонайменше 18 жителів, пошкоджень зазнав гуртожиток Київського авіаційного інституту.

Також зруйнована багатоповерхівка у Солом'янському районі, під завалами можуть бути люди.

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