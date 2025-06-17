Рятувальники ведуть розбір завалів і пошук людей.

Вночі росіяни здійснили масовану атаку на Київ дронами та ракетами, під ударом здебільшого були житлові будинки, відомо про близько 20 поранених, і їхня кількість може зрости.

Як повідомляв голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, зафіксовані пошкодження на 12 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах.

Відомо про 15 потерпілих та одного загиблого - громадянина США.

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Пізніше Ткаченко повідомив, що у Святошинському районі внаслідок удару по багатоповерхівках відомо про 18 постраждалих. З них 12 людей отримали допомогу на місці, 6 - госпіталізовані.

За його словами, внаслідок удару по 5-поверхівці виникла пожежа.

На іншій локації внаслідок удару частково зруйнований багатоповерховий будинок. Наразі рятувальники ведуть розбір завалів і пошук людей. У мережі розповсюджують відео з наслідками удару.

Також мер Віталій Кличко повідомив, що під час атаки на Київ у Солом'янському районі помер 62-річний громадянин США. Це сталося навпроти будинку, де медики надавали допомогу іншим постраждалим від обстрілу. Медики констатували біологічну смерть.

Також внаслідок атаки були пошкоджені гуртожитки Київського авіаційного інституту. Про це повідомила в.о. ректора КАІ Ксенія Семенова.

"Всі живі, є поранені. Решту атаки всі сиділи в укритті, на цих гуртожитках великий бункер", - розповіла вона.