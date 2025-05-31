Катерина Гірник

У Запорізькі області загинула 9-річна дівчинка.

Сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну "Шахедами" та КАБами, є руйнування та жертви серед цивільного населення, серед них діти.

Так, зокрема начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок ворожих ударів по прифронтовому селу Долинка Пологівського району загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець.

Він додав, що впродовж доби окупанти завдали 628 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області

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Зокрема, ворог здійснив 40 авіаційних обстрілів, атакував 376 БпЛА різної модифікації, завдав 7 обстрілів із РСЗВ та 205 артударів.

"Надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури", - додав Федоров.

Крім того, Росія атакувала безпілотниками Харків та Харківщину.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що всього зафіксовано вісім прильотів по місту - два у Шевченківському районі і шість у Київському. Зокрема, було влучання по території виробничого підприємства у Київському районі. У Шевченківському районі під ударом опинилося СТО - пошкоджено приміщення та кілька автівок.

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На місцях влучань є пожежі, у Київському районі одна постраждала людина.

Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під обстрілом ворожих безпілотників опинився Ізюм, попередньо, зафіксовано влучання на території цивільного підприємства.

Також начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що вночі окупанти обстріляли Дніпровський район міста. Внаслідок удару смертельні поранення дістав 66-річний чоловік.

Російські атаки на Україну

Минулої ночі російська армія вночі атакувала ударними безпілотниками Одещину, внаслідок чого сталося влучання у відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі.

Також уночі Харків зазнав масованої атаки безпілотників, які запустили військові РФ. За даними місцевої влади, удар завдано по території одного з комунальних підприємств у Слобідському районі міста, сталася пожежами. Постраждала жінка - співробітниця підприємства.

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