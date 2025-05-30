Росіяни знову вдарили по Хврькову / фото мер Харкова Ігор Терехов

Уночі Харків зазнав масованої атаки російських безпілотників, унаслідок чого до теперішнього часу відомо про 9 поранених, серед яких двоє дітей.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, у місті пролунала серія вибухів. "Харків під масованою атакою БПЛА. Будьте обережні!", - закликав він.

Трохи згодом він додав, що масований удар російських безпілотників завдано по території одного з комунальних підприємств у Слобідському районі міста. На об'єкті постраждала одна жінка - співробітниця підприємства. "Дані про руйнування уточнюються. На місці влучень - пожежа", - написав він.

За його словами, загалом було зафіксовано 8 влучань по Слобідському району.

"Житлові будинки, розташовані поблизу місця удару, пошкоджено. Масштаби уточнюються. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - деталізував Терехов.

Крім того, під ранок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що загалом унаслідок атак по Харкову та області постраждало 9 осіб, зокрема двоє підлітків. "Ворог атакував ударними дронами село Василів Хутір Чугуївської громади. Наразі відомо про вісьмох постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини", - деталізував він.

Вранці Терехов деталізував, що ворог випустив 8 "шахедів" по одному з депо, де проходили ремонт та обслуговування тролейбуси.

"У підсумку – постраждало не тільки комунальне підприємство, але й більше 30 багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога", - повідомив він. 

"Щодо депо. Як і завжди, більшість транспорту ми завчасно розосередили по місту – саме це врятувало нас від значно більших втрат. Але техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень", - розповів міський голова.

Терехов додав, що попри втрати техніки міська транспортна система продовжує працювати.

Фото Удар по Харкову 30 травня 2025© фото мер Харкова Ігор Терехов, ДСНС
Фото Удар по Харкову 30 травня 2025© фото мер Харкова Ігор Терехов, ДСНС
Фото Удар по Харкову 30 травня 2025© фото мер Харкова Ігор Терехов, ДСНС
Фото Удар по Харкову 30 травня 2025© фото мер Харкова Ігор Терехов, ДСНС
Фото Удар по Харкову 30 травня 2025© фото мер Харкова Ігор Терехов, ДСНС
Фото Удар по Харкову 30 травня 2025© фото мер Харкова Ігор Терехов, ДСНС
Фото Удар по Харкову 30 травня 2025© фото мер Харкова Ігор Терехов, ДСНС
Фото Удар по Харкову 30 травня 2025© фото мер Харкова Ігор Терехов, ДСНС
Фото Удар по Харкову 30 травня 2025© фото мер Харкова Ігор Терехов, ДСНС
Фото Удар по Харкову 30 травня 2025© фото мер Харкова Ігор Терехов, ДСНС
Фото Удар по Харкову 30 травня 2025© фото мер Харкова Ігор Терехов, ДСНС
Фото Удар по Харкову 30 травня 2025© фото мер Харкова Ігор Терехов, ДСНС

Удари по Харкову

24 квітня окупанти здійснили масований удар росіян по Харкову. Тоді на місто всю ніч летіли спочатку ворожі ракети, а потім ударні дрони. Унаслідок атаки були постраждалі, зокрема діти.

Тієї ночі Україна перебувала під масованою атакою росіян. Так, у Києві внаслідок удару, загинуло 9 людей, десятки постраждали.

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