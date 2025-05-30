Уночі місто сколихнула серія потужних вибухів.

Уночі Харків зазнав масованої атаки російських безпілотників, унаслідок чого до теперішнього часу відомо про 9 поранених, серед яких двоє дітей.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, у місті пролунала серія вибухів. "Харків під масованою атакою БПЛА. Будьте обережні!", - закликав він.

Трохи згодом він додав, що масований удар російських безпілотників завдано по території одного з комунальних підприємств у Слобідському районі міста. На об'єкті постраждала одна жінка - співробітниця підприємства. "Дані про руйнування уточнюються. На місці влучень - пожежа", - написав він.

За його словами, загалом було зафіксовано 8 влучань по Слобідському району.

"Житлові будинки, розташовані поблизу місця удару, пошкоджено. Масштаби уточнюються. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - деталізував Терехов.

Крім того, під ранок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що загалом унаслідок атак по Харкову та області постраждало 9 осіб, зокрема двоє підлітків. "Ворог атакував ударними дронами село Василів Хутір Чугуївської громади. Наразі відомо про вісьмох постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини", - деталізував він.

Вранці Терехов деталізував, що ворог випустив 8 "шахедів" по одному з депо, де проходили ремонт та обслуговування тролейбуси.

"У підсумку – постраждало не тільки комунальне підприємство, але й більше 30 багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога", - повідомив він.

"Щодо депо. Як і завжди, більшість транспорту ми завчасно розосередили по місту – саме це врятувало нас від значно більших втрат. Але техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень", - розповів міський голова.

Терехов додав, що попри втрати техніки міська транспортна система продовжує працювати.

Удари по Харкову

24 квітня окупанти здійснили масований удар росіян по Харкову. Тоді на місто всю ніч летіли спочатку ворожі ракети, а потім ударні дрони. Унаслідок атаки були постраждалі, зокрема діти.

Тієї ночі Україна перебувала під масованою атакою росіян. Так, у Києві внаслідок удару, загинуло 9 людей, десятки постраждали.

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