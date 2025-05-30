Ліквідовано пожежу на площі 300 кв. метрів. А на одному з обʼєктів інфраструктури Запоріжжя, куди вдарили окупанти, досі палає пожежа.

Російська армія вночі масовано атакувала ударними безпілотниками Одещину, внаслідок чого сталося влучання у відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько 23:00. Моніторингові канали повідомили, що з боку Чорного моря летять ворожі дрони на висоті 1,5 км, 3 км та більше. Вони змінювали курс, їх фіксували в районі різних населених пунктів регіону, зокрема на півдні області.

За даними пресслужби Головного управління ДСНС в Одеській області, внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення "Нової Пошти". Також були пошкоджені розташовані поряд вантажні автомобілі.

"Рятувальники, спільно з працівниками Нацгвардії, ліквідували пожежу на площі 300 кв. метрів", - розповіли у ДСНС.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

За даними Ізмаїльської районної адміністрації, в ніч на 30 травня ворог здійснив атаку на місто Ізмаїл. Саме в цьому місті на півдні Одещини сталося влучання.

"Силами ППО збито більшість БПЛА, але, на жаль, є влучання. В результаті атаки пошкоджено будівлю "Нової пошти"", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, у ніч на 30 травня ЗС РФ атакували об’єкти цивільної інфраструктури Подунав'я. "Огляд місця влучання триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Розпочато розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу)", - додали у відомстві.

Крім цього, за даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, атака росіян спричинила пожежу на одному із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя. "Попередньо, минулося без постраждалих. Екстрені служби виїхали на місце", - деталізував він.

При цьому Повітряні сили повідомили, що у ніч на 30 травня окупанти запустили по Україні 90 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області.

"Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Одещина та Донеччина", - зазначили в Повітряних силах.

"Протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 26 - збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - деталізували в Повітряних силах і додали, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.

Атака на Харків

Уночі Харків зазнав масованої атаки безпілотників, які запустили військові РФ. За даними місцевої влади, удар завдано по території одного з комунальних підприємств у Слобідському районі міста, сталася пожежами. Постраждала жінка - співробітниця підприємства.

Загалом було зафіксовано 8 влучань по Слобідському району. Мер міста Ігор Терехов згодом уточнив, що унаслідок атак по Харкову та області постраждало 9 осіб, серед яких двоє підлітків.

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