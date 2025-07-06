Коаліція Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї демонструє, що США не зможе ізолюватися.

Ударний безпілотник Shahed-136, перейменований Росією на "Герань", який спочатку було розроблено в Ірані, оснащено комплектуючими з Китаю і зібрано в Росії з використанням північнокорейської робочої сили, - звучить так само зловісно, як і виглядає на ділі, пише The Times.

Повідомляється, що міжнародне співробітництво, що лежить в основі цього БПЛА, символізує формування нової "осі зла", об'єднаної спільною ворожістю до Заходу. Тим більше, що нещодавно Міністр закордонних справ Китаю нібито сказав головному дипломату ЄС, що Пекін зацікавлений у продовженні війни в Україні, щоб США не змогли зосередитися повністю на Китаї.

ЗМІ пише, що ця заява збігається з тим фактом, що чотирициліндровий двигун "Шахеда" виробляє китайська компанія Xiamen Limbach, а його передавачі, генератори сигналів і перетворювачі - Пекінський інститут мікроелектронних технологій.

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Що ще відомо про використання Росією "Шахедів"

Ці повільні, але надзвичайно руйнівні дрони відіграли важливу роль у посиленні російських атак. У п'ятницю, лише за кілька годин після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським диктатором Володимиром Путіним, Кремль завдав найбільшого від початку війни одиничного удару по Україні із застосуванням дронів і ракет.

Минулого літа Росія запускала в середньому 350 "Шахедів" на місяць. Минулого місяця було зафіксовано 5438 запусків.

Коаліція з розрахунку, сформована Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю, розвінчує ідею про те, що США можуть просто "переключитися" з України на Тайвань. Ці ситуації нерозривно пов'язані, йдеться в матеріалі. Тож Вашингтону слід зважати на зв'язки між військово-промисловими комплексами своїх супротивників і пам'ятати, що у війні XXI століття майже нічого не відбувається в ізоляції.

Інші новини про "Шахедів"

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія зможе запускати понад 1000 ударних безпілотників на добу. "Нікого не лякаю. Аналіз розвідданих. Холодною головою включити клепку слід. Негайно і всім, хто в темі", - написав командувач Сил безпілотних систем.

Крім того, ми розповідали про удар ЗСУ по заводу в Росії, що виробляє антени до "Шахедів" і "Іскандерів". Він розташовується в Чебоксарах, Чуваська республіка РФ.

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