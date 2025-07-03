Замість цього Іран відправив до РФ своїх фахівців, щоб ті налагодили там випуск цих дронів.

Наразі відомо, що Іран зупинив постачання своїх "шахедів" Росії, натомість країна надала росіянам технічну допомогу у виробництві цих дронів.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) у відповідь на запит LIGA.net. Там деталізували, що ГУР відомо, що Іран допоміг Росії налагодити серійне виробництво різних елементів дронів Shahed-136. Зокрема, залучив для цього технічних фахівців.

Але після відкриття в місті Єлабуга заводу з виробництва ударних безпілотників "Герань-2" постачання іранських дронів було припинено.

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Наразі Тегеран продовжує постачати в Росію окремі елементи авіоніки та комплектуючі для безпілотників.

Допомога Ірану Росії

Авіаексперт Валерій Романенко розповів, чим небезпечні модифіковані російські дрони. Експерт зазначив, що цей дрон наближається за можливостями до крилатих ракет.

За його словами, у них є система наведення, для якої неважливо, чи є зв'язок із супутником. Крім цього, новий "Шахед" має радіомодем і підсистему для передавання відео, телеметрії та/або групового управління.

16 червня дрони вразили завод із виробництва "Шахедів" у місті Єлабуга в російському регіоні Татарстан. Згодом місцеві канали публікували відео з димом на горизонті.

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