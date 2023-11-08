Ворог застосував ракету Х-31 для знищення корабля.

За поточну добу авіація Збройних сил України атакувала позиції російських військових 6 разів. Вдалося поцілити по районах зосередження "живої" сили, озброєнню та техніці ворога в Україні.

Також Росія втратили 3 зенітно-ракетні комплекси, повідомив Генштаб у своєму вечірньому звіті 8 листопада.

Ракетні війська України уразили 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби ППО, радіолокаційну станцію, 3 РЕБ та ще одну важливу ціль противника.

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Цієї доби Росія завдала 2 ракетні удари по України. Також ворог реалізував 30 авіаційних ударів та здійснив 59 обстрілів по позиціях ЗСУ та населених пунктах України. Є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

"На жаль, є поранені серед цивільного населення", - вказав Генштаб.

За даними відомства, РФ під час злочинних обстрілів застосувала ракету Х-31. Влучила по цивільному судну.

В ДПСУ показали, як добили вцілілий панцерник РФ на фронті

Аеророзвідка Державної прикордонної служби показала, як армія РФ "доатакувалася" на полі бою. Шеренга техніки РФ намагалася йти в атаку, але її розтрощили артилерія ЗСУ.

Вдалося вцілити одному панцернику противника, який намагався вести вогонь наодинці, але він не довго протримався. Феєричне відео про знищення техніки РФ.

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